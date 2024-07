Raid russo su Kiev, colpito anche un ospedale pediatrico

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Un raid missilistico russo ha colpito Kiev. Tra gli obiettivi presi di mira anche l’ospedale pediatrico Okhmatdyt. “Il numero esatto dei feriti e dei morti è attualmente sconosciuto”, riferisce su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“In questo momento tutti stanno aiutando a rimuovere le macerie: medici e gente comune”, aggiunge Zelensky, che sottolinea: “La Russia non può non sapere dove volano i suoi missili e deve rispondere pienamente di tutti i suoi crimini: contro le persone, contro i bambini, contro l’umanità in generale. E’ molto importante che il mondo non taccia adesso e che tutti vedano cos’è la Russia e cosa sta facendo”.

