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Radiologia: Galdieri (Tsrm), ‘tecnologie innovative a supporto paziente bene comune’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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“L’innovazione per la nostra professione è molto importante: saper utilizzare apparecchiature di ultima generazione, che permettono anche un risparmio di dose al paziente, è un bene comune. Per la nostra professione l’intento è supportare il paziente nel suo percorso, che a volte è anche di tipo oncologico e avere a supporto delle tecnologie di ultima generazione è un passo in avanti”. Lo ha detto Carmela Galdieri, presidente nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica (Tsrm), all’incontro con la stampa organizzato a Milano dalla Società italiana di Radiologia medica ed interventistica – Sirm e dalla Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di Radiologia medica – Tsrm, in occasione del rinnovo della collaborazione tra medici radiologi e tecnici di radiologia.

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