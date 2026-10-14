Radiologia: Gandolfo (Sirm), ‘rafforzare collaborazione tra medici e tecnici attraverso formazione’

“E’ necessario rafforzare la collaborazione tra medici e tecnici in quanto il cambiamento tecnologico, soprattutto con l’introduzione anche di nuovi software, imaging sempre più avanzato, nuovi device e intelligenza artificiale, impone dei cambiamenti organizzativi. Credo che questa collaborazione sia da rafforzare dal punto di vista organizzativo, lavorativo e culturale, attraverso la formazione, la stesura di documenti, di linee guida e la decisione di percorsi comuni condivisi, ognuno per le proprie responsabilità e competenze”. Così Nicoletta Gandolfo, presidente della Società italiana di radiologia medica ed interventistica (Sirm), commenta il rinnovo della collaborazione tra Sirm e la Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di Radiologia medica – Tsrm, presentata a Milano nel corso di un incontro con la stampa su ‘Radiologia: il gioco di squadra che fa bene ai pazienti. Medici radiologi e tecnici di radiologia: competenze diverse, un unico obiettivo’.