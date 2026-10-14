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Radiologia: Catania (Fno Tsrm e Pstrp), ‘al prossimo Congresso Sirm spazio ai tecnici’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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“Al prossimo Congresso Sirm avremo una sezione interamente dedicata ai tecnici di radiologia: si tratta di un’apertura importante, perché il Congresso non è mai stato aperto ai tecnici di radiologia. Questa novità offrirà nuove possibilità di confronto e condivisione dei temi, contribuendo al miglioramento dell’intero sistema”. Lo afferma Diego Catania, presidente Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp) in occasione dell’incontro con la stampa ‘Radiologia: il gioco di squadra che fa bene ai pazienti. Medici radiologi e tecnici di radiologia: competenze diverse, un unico obiettivo’, organizzato a Milano dalla Società italiana di radiologia medica ed interventistica – Sirm e dalla Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica – Tsrm. Nel corso dell’evento è stata rinnovata la collaborazione tra radiologi e tecnici.

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