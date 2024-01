Radio Energy sbarca in Sicilia!

Da oggi Radio Energy si sente anche in Sicilia! A Palermo e provincia potrete ascoltare la storica radio nata a Torino, in banda DAB+ sul canale 10C, mentre a Catania e provincia in banda DAB+ sul canale 9B.

Radio Energy trasmette inoltre già in Piemonte, Lombardia, Liguria e Costa Azzurra, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Puglia e Basilicata.