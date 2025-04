Quando Roma sorride (anche) nel dolore: l’effetto Papa Francesco sugli affari

I funerali di Papa Francesco sono stati molto redditizi per i commercianti di Roma: ecco quanto hanno incassato in occasione dell’ultimo saluto al Pontefice

Che Roma fosse pronta ad accogliere folle di pellegrini, si sapeva. Ma pochi avrebbero immaginato che la morte di Papa Francesco avrebbe avuto un impatto così forte anche fuori dalle mura vaticane. Da Santa Maria Maggiore ai vicoli più tranquilli del Pigneto, il passaggio dei fedeli ha riempito non solo le basiliche, ma anche i registratori di cassa.

E mentre molti romani approfittavano del ponte per lasciare la città, i commercianti restavano a presidiare le loro botteghe: e facevano bene. Tra il 25 e il 27 aprile, secondo i dati di Fiepet Confesercenti, le attività commerciali hanno incassato oltre 35 milioni di euro. Un dato che supera di gran lunga quello registrato nel medesimo periodo del 2024. “È stato come un Giubileo anticipato”, ha commentato Claudio Pica, presidente dell’associazione.

L’ondata di visitatori ha avuto effetti visibili ovunque. Nei pressi della Basilica dove il Pontefice è stato tumulato, è scoppiata una vera e propria caccia al souvenir religioso. Ventagli, rosari, portachiavi e – neanche a dirlo – calamite con il volto sorridente di Francesco sono andati letteralmente a ruba.

Fabio Forti, titolare di un negozio tra Piazza della Basilica e via Merulana, racconta: “Siamo stati presi d’assalto. Prima nessuno passava da queste parti, adesso siamo sotto i riflettori”. Le sue parole non sono isolate. Anche Manuel Hussain, che gestisce un market sempre in zona, conferma: “I calendari del Papa sono finiti in un attimo. Adesso la gente inizia a calare, ma abbiamo vissuto giorni incredibili”.

Funerali Papa Francesco, gadget andati a ruba ma non solo

Ma non sono solo le botteghe religiose ad aver visto un’impennata: bar, ristoranti, gelaterie, perfino i B&B nei quartieri semicentrali come San Giovanni o Monteverde hanno registrato un’occupazione fuori dal normale. Al Pigneto, una zona solitamente più tranquilla, si è passati da 10 a 70-80 colazioni servite in una mattina. Numeri che parlano da soli.

È paradossale pensare che proprio la scomparsa del Pontefice abbia acceso l’economia romana più di quanto abbia fatto, finora, il Giubileo dei giovani. Eppure i commercianti sono chiari: “Questo evento ha riportato un’energia che mancava da tempo”, dicono.

L’auspicio di Pica è che l’incremento dell’8% negli incassi di aprile possa aiutare a recuperare quanto perso tra gennaio e marzo. Ma al di là dei numeri, resta una domanda sospesa: cosa succederà ora che l’effetto Papa inizierà a svanire? Santa Maria Maggiore continuerà a essere un polo d’attrazione o tornerà nell’ombra?

Forse, per una volta, non è solo la fede a muovere le folle, ma anche quel bisogno umano – e profondamente terreno – di condividere un momento storico. E in tutto questo, Roma si riscopre ancora una volta eterna, non solo per la spiritualità, ma anche per la capacità di trasformare ogni evento in occasione.