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Putin contro Nato e Ue: “Minaccia russa scusa per giustificare aumento spese militari”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
I leader dei Paesi della Nato e dell’Unione europea stanno usando “false affermazioni su una presunta minaccia militare russa” – ha affermato il Presidente russo, Vladimir Putin parlando ai diplomati delle accademie militari – “per giustificare l’aumento delle spese militari e la drastica militarizzazione dei loro Stati, come già hanno fatto in passato”. L’Occidente, ha aggiunto, parla apertamente dei preparativi di una guerra contro la Russia.  

“La strategia del cosiddetto Occidente pseudo democratico è molto semplice: prima creano minacce al nostro Paese, ci costringono ad adottare misure necessarie per l’auto difesa e l’autoprotezione, e poi ci accusano subito dopo di ogni sorta di peccato mortale per giustificare il proseguimento delle loro politiche e azioni aggressive contro la Russia”, ha aggiunto.  

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