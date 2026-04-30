Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ricerca, Rizzuto (Centro nazionale Rna): “Synergy Grant, segnale importante di fiducia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Synergy Grant 2026 è “un segnale importante di fiducia verso il mondo della ricerca italiana cui risponderemo rinnovando l’impegno e la progettualità, rivolta, nel caso del Centro nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci a Rna, allo sviluppo di nuovi approcci efficienti e sostenibili per la tutela della salute, grazie a una rete collaborativa, strutturata negli ultimi 4 anni e composta da 32 università e istituti di ricerca e 13 aziende private”. Così Rosario Rizzuto, presidente del Centro nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci a Rna, professore ordinario di Patologia generale e direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, commenta il “bando da 50 milioni di euro, promosso dal ministero dell’Università e della ricerca e dedicato a progetti di ricerca applicata, innovativa e di frontiera ad alta complessità scientifica” che “promuove la collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese e rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di consolidamento delle politiche di investimento in ricerca e innovazione avviate con il Pnrr”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Dal nuovo nome del M5s ai mandati, Conte “Decideranno i cittadini”

2 Agosto 2024

Casellati: “Nuovo hub logistico Sonepar rappresenta suggello del percorso dell’azienda”

19 Febbraio 2024

Morte Gigi Riva, fischi durante minuto di silenzio in Supercoppa

22 Gennaio 2024

Sinner, il mental coach spiega perché vince: “A 22 anni ha la forza mentale di un veterano”

26 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno