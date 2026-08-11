Poste, ‘Camera con Vista’ quando il welfare diventa vacanza

(Adnkronos) – Dopo il successo delle edizioni precedenti, Poste Italiane conferma anche per il 2026 “Camera con Vista” l’iniziativa di welfare aziendale che mette a disposizione dei dipendenti e delle loro famiglie soggiorni gratuiti di una settimana in appartamenti situati in rinomate destinazioni turistiche italiane. Il progetto ideato con l’obiettivo di offrire ai dipendenti di Poste Italiane l’opportunità di vivere esperienze autentiche in alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia, dal 2019 ad oggi ha coinvolto quasi 4.500 persone tra dipendenti e familiari, accompagnandole alla scoperta delle bellezze del nostro Paese. (VIDEO)

“Camera con Vista” prende avvio dal recupero e dalla riqualificazione di appartamenti di servizio di proprietà dell’Azienda, trasformati in accoglienti case vacanza moderne e funzionali. Gli alloggi, realizzati con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, rappresentano un esempio concreto di valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale e di utilizzo responsabile delle risorse.

Dal mare alla montagna, passando per le località termali, gli appartamenti si trovano in alcune delle destinazioni più suggestive del Paese, tra cui Capri, Favignana, Forte dei Marmi, Lipari, Chianciano Terme, Soverato, Cernobbio. Per l’edizione 2026 l’offerta si amplia ulteriormente con l’introduzione di quattro nuovi alloggi – Aldeno, Ostia Lido, Porto San Giorgio e Vasto Marina – portando a 21 il numero complessivo degli alloggi disponibili.

L’accesso all’iniziativa è semplice e immediato: attraverso la sezione dedicata dell’App aziendale NoidiPoste, riservata ai circa dipendenti del Gruppo, è possibile consultare le caratteristiche degli appartamenti disponibili e accedere alla piattaforma di booking online.

Anno dopo anno, “Camera con Vista” continua a registrare un ampio consenso tra i dipendenti, confermandosi un’iniziativa capace di coniugare welfare, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio aziendale. Un progetto che riflette l’impegno di Poste Italiane nel promuovere il benessere delle proprie persone e che si inserisce nel più ampio modello di welfare sviluppato dall’Azienda per favorire l’equilibrio tra vita privata e lavoro, attraverso opportunità concrete e accessibili.

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