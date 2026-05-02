Sequestrati 8 Kg di hashish su SS18, arrestato un corriere nel cosentino

COSENZA (ITALPRESS) – Oltre ottanta panetti di hashish pronti per essere immessi sul mercato. E’ il bilancio di un‘operazione della Guardia di Finanza di Cosenza, che lungo la Strada Statale 18 ha intercettato un carico di droga da circa centomila euro.

I finanzieri delle Tenenze di Scalea e Cetraro hanno fermato un convoglio sospetto composto da tre vetture che viaggiavano insieme. Durante il controllo, avvenuto nel territorio di Cetraro, le Fiamme Gialle hanno scoperto un vano nascosto in una delle auto: all’interno erano stipati 8 chili di hashish.

Secondo gli investigatori, lo stupefacente era destinato sia allo spaccio locale che a quello nazionale. Il corriere è stato arrestato in flagranza di reato, mentre altre tre persone sono state denunciate a piede libero.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, ha portato anche al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).