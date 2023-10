Pomezia, trasferimento al Selva dei Pini: Comune e Città Metropolitana finalmente uniti per risolvere i disagi degli studenti

“Ieri mattina si è svolto un proficuo incontro, nel pieno spirito collaborativo tra le istituzioni, con la Sindaca di Pomezia Veronica Felici e i rappresentati degli studenti e dei genitori degli istituti superiori “Pascal” e “Picasso”, durante il quale abbiamo ripercorso le tappe delle problematiche che attraversano studenti e personale scolastico del Comune di Pomezia.

Abbiamo ricevuto rassicurazioni dalla Sindaca, a seguito del tavolo promosso assieme con la Regione Lazio, sulla rimodulazione degli orari e delle fermate del Trasporto Pubblico Locale, al fine di garantire agli studenti di raggiungere la sede distaccata di Selva dei Pini. Da parte nostra – hanno dichiarato Daniele Parrucci, Delegato all’edilizia scolastica e Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma – ci siamo impegnati dal prossimo bilancio a reperire i fondi necessari per costruire un nuovo istituto superiore ad Ardea, unico comune della Città metropolitana di oltre cinquantamila abitanti a non averlo, al fine di decongestionare definitivamente le iscrizioni nelle scuole del Comune di Pomezia.

A tal fine abbiamo già provveduto ad acquistare l’area, ad effettuare gli espropri e ad assegnare la progettazione definitiva. Nel medio termine invece, in attesa della nuova realizzazione ad Ardea, abbiamo convenuto con la Sindaca di stipulare un contratto di affitto per la sede distaccata di Selva dei Pini per tre anni, il tutto per garantire una sana programmazione per il prossimo triennio per l’intera comunità scolastica”.

Il sindaco di Pomezia: “Soddisfatta dell’accordo: da mesi stavo lavorando per richiedere il potenziamento del Tpl”

“Sono soddisfatta e contenta che oggi ci sia stato un incontro proficuo tra due istituzioni – ha dichiarato la Sindaca di Pomezia Veronica Felici – due enti locali che operano sul territorio per trovare una soluzione percorribile per un problema che affligge numerosi studenti e famiglie di Ardea e Pomezia.

Mi ha fatto piacere la presenza, a questo incontro, del comitato dei genitori, di una rappresentanza dei docenti e degli studenti degli istituti scolastici coinvolti dalla situazione, perché non ci siamo più fraintendimenti. In questo incontro abbiamo gettato le basi per programmare il futuro e per superare la fase emergenziale nella quale ci siamo ritrovati. La soluzione del potenziamento del trasporto pubblico locale – che già avevamo messo in campo in questi mesi di confronto con i vari soggetti coinvolti per tamponare l’emergenza – si è rivelata percorribile. Sin da lunedì gli studenti potranno raggiungere le sedi distaccate dei vari istituti attraverso il servizio tpl con fermate dedicate”.