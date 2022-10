“Ringrazio Città Metropolitana di Roma Capitale e in particolar modo il consigliere Daniele Parrucci, delegato alle scuole di CMRC, per avere accolto le nostre sollecitazioni a ripristinare il servizio di trasporto scolastico per gli studenti del Liceo Pascal e Picasso nelle aule date in concessione dal Comune di Pomezia presso il complesso del Selva dei Pini.

Il dialogo e la collaborazione tra le Istituzioni è fondamentale per la risoluzione delle problematiche della nostra città e dei nostri ragazzi. È il risultato del tavolo permanente aperto di fatto con l’ente metropolitano che proseguirà nel prossimo futuro con costanti interlocuzioni, nell’ottica di ottimizzare risorse e migliorare i servizi per i cittadini di Pomezia”. Lo dichiara in una nota il Commissario Straordinario del Comune di Pomezia Giancarlo Dionisi.

