Pomezia, nuovo servizio di trasporto urbano dal centro città a Selva dei Pini

Partirà lunedì 6 novembre il nuovo servizio di trasporto pubblico locale che collegherà il centro di Pomezia e la sede comunale Selva dei Pini. Questo consentirà agli studenti dei licei Pablo Picasso e Blaise Pascal di raggiungere le aule messe a disposizione dal Comune dopo il trasferimento dovuto alla mancanza di spazi.

La nuova linea di Tpl, gestita dalle Autolinee Troiani s.r.l., sarà identificata con il numero “7” e sarà in funzione dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 7:25. I dettagli degli orari verranno pubblicati sul sito del Comune di Pomezia.

“Ringraziamo la Regione Lazio, l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini e l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera per l’attenzione rivolta a Pomezia in questa fase di emergenza territoriale, che siamo sicuri ci aiuteranno a superare con il poteziamento di ulteriori linee urbane”, dichiarano il sindaco di Pomezia Veronica Felici e l’assessore ai trasporti Luigi Lupo. “Stiamo lavorando da parecchie settimane per arrivare a questa conclusione, una delle soluzioni che sin dall’inizio avevamo messo in campo per andare incontro agli studenti. La Regione ha mostrato sensibilità al problema, ascoltando le nostre emergenze”.

Il nuovo percorso

Questo il percorso che verrà coperto dalla nuova linea: via Cavour (nei pressi della scuola Picasso), largo Columella, piazza S. Benedetto da Norcia, via Salvo D’Acquisto, via Fratelli Bandiera, via Cincinnato, via Fellini, via Pontina Vecchia, Selva dei Pini.

Via Pontina Vecchia, via Fellini, via Cincinnato, via Fratelli Bandiera, via Alcide De Gasperi, via Ugo La Malfa, via Don Sturzo, via Pietro Nenni (nei pressi della scuola Pascal), via Alcide De Gasperi, via Fratelli Bandiera, via Cincinnato, via Fellini, via Pontina Vecchia, Selva dei Pini.

Via Pontina Vecchia, via Fellini, via Cincinnato, via Fratelli Bandiera, via Alcide De Gasperi, via Ugo La Malfa, via Don Sturzo.