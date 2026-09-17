Pokerissimo della Juventus alla prima in Europa League

TORINO (ITALPRESS) – Inizia con un autentico show e gli applausi a scena aperta dello Stadium, l’Europa League della Juventus. I bianconeri hanno infatti la meglio sul NEC Nijmegen, nonostante un massiccio turnover, in un match dominato e vinto per 5-0. Spalletti lancia Woltemade e cambia sistema, tornando alla difesa a tre con Kalulu e Lucumì ai lati di Gatti. McKennie si allarga così sulla corsia sinistra, in un ruolo ibrido che lo vede scambiarsi continuamente di posizione con Nico Gonzalez, schierato sulla trequarti con Alajbegovic. Proprio l’argentino è il migliore in campo, in una sfida che sblocca al 9′ con un grande movimento in profondità sull’assist di Grabara: malissimo Polster in uscita, l’ex viola lo salta e insacca a porta vuota. Lebreton prova a scuotere gli olandesi, ma in campo c’è una Juventus dominante, che schiaccia i rivali: Sarr e Woltemade sfiorano il bis, che arriva al 23′. McKennie buca la difesa dalla sinistra e serve Alajbegovic, che beffa il portiere col destro. Schreuder perde Bischoff per infortunio e i suoi, al 34′, collassano: Almugera Kabar affossa Nico Gonzalez, rigore e 3-0 di Woltemade, che si sblocca.

Nella ripresa la Juventus lascia campo al NEC nei primissimi minuti, per poi riprendere completamente il controllo della sfida dopo i cambi. Rivedono il campo Conceiçao, che sfiora il gol, e soprattutto Kolo Muani. L’ex PSG è scatenato nei venti minuti più recupero che gli vengono concessi, e contribuisce ad arrotondare il risultato con un gol e un assist. Il suo show inizia al 75′, col pallone illuminante per Celik, che insacca da due passi, e prosegue all’81’: gran movimento in profondità, uscita sconsiderata di Polster ed ecco il 5-0 a porta vuota. La partita, di fatto, finisce qui: grande vittoria e manita della Juventus, con molti neoacquisti in gol e tanti buoni segnali per Spalletti. I bianconeri, dopo il turno inaugurale della League Phase di Europa League, hanno tre punti e guardano tutti dall’alto in basso grazie alla differenza reti.

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