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Cina, portavoce Commercio “Stretti contatti con Usa per riduzione dazi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti stanno mantenendo una stretta comunicazione su varie questioni, tra cui la riduzione dei dazi. Lo ha dichiarato oggi il ministero cinese del Commercio.

Il portavoce del ministero He Yadong ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa, rispondendo a una domanda sugli ultimi progressi nelle consultazioni relative a un’intesa quadro per la riduzione reciproca dei dazi, che riguarderebbe, per ciascuna parte, prodotti per un valore di 30 miliardi di dollari statunitensi.

Ulteriori sviluppi saranno resi noti a tempo debito, ha affermato il portavoce.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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