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Darderi-Comesana: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Luciano Darderi in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio l’azzurro, testa di serie numero 14, affronta – in diretta tv e streaming – l’argentino Francisco Comesana, numero 102 del ranking. Darderi è reduce dalla vittoria ottenuta al primo turno in 3 set contro l’austriaco Ofner. Comesana, invece, ha piegato l’austriaco Quinn in 3 parziali.  

 

La sfida tra Berrettini e Rinderknech è in programma oggi, giovedì 28 maggio, come terzo incontro sul Campo 6. E’ ipotizzabile che il match abbia inizio attorno alle 17. I due tennisti si affrontano per la seconda volta in carriera. Comesana si è aggiudicato l’unico precedente: lo scorso anno, Darderi si è ritirato nel confronto diretto sul cemento di Cincinnati. 

Il match Darderi-Comesana, come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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