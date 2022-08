Djokovic non parteciperà agli Us Open

Novak Djokovic non parteciperà ai prossimi Us Open. Il tennista serbo ha annunciato il proprio forfait con un post sui propri profili social. “Purtroppo questa volta non potrò recarmi a New York per gli US Open – si legge– In bocca al lupo ai miei compagni giocatori! Mi manterrò in buona forma e in uno stato d’animo positivo aspettando di poter riprendere a competere“.

L’assenza del tennista di Belgrado è determinata dall’obbligo vaccinale sul territorio americano che impedisce – agli stranieri sprovvisti di vaccino anti-Covid – l’ingresso negli Stati Uniti.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...