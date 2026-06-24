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Sostenibilità, Dentis (Coripet): “Attuale modello di raccolta arrivato al limite”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “Il modello attuale di raccolta è giunto al limite”. Lo ha detto il presidente di Coripet, Corrado Dentis, intervistato dall’Adnkronos. “Le stesse raccolte selettive – che dovrebbero dare a Coripet volumi sempre più importanti – non sono comunque sufficienti oggi a garantire i mancanti 20 punti percentuali”. “Il modello che ci consente oggi di raggiungere percentuali non trascurabili di raccolta, quello tradizionale, sia esso il cassonetto stradale o attraverso il sacco porta a porta, è arrivato ad esprimersi ai massimi livelli” ha aggiunto Dentis. 

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