Pokémon GCC Pocket, in arrivo la nuova espansione Aura Pulsante – Il video

(Adnkronos) – The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo della nuova espansione Aura Pulsante per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 28 aprile 2026. il titolo vedrà l’introduzione di “Aura Pulsante”, un set di contenuti focalizzato su illustrazioni dedicate alle fasi di addestramento e ai combattimenti. L’aggiornamento schiera figure di rilievo del franchise, tra cui Mega Lucario ex, Mega Sceptile ex e Vaporeon ex, accompagnate da nuovi strumenti di supporto progettati per ottimizzare le strategie dei mazzi di tipo Lotta, come per esempio creare mazzzi Elite o mazzi a tema.

L’aspetto tecnicamente più rilevante dell’espansione risiede nel debutto della “cornice dorata”, una funzionalità visiva permanente destinata alle carte con rarità ♦, ♦♦ e ♦♦♦. Questa meccanica introduce un sistema di valorizzazione dei doppioni: i giocatori otterranno automaticamente l’effetto estetico accumulando 10 copie della medesima carta. La funzione “Ottieni effetto” permetterà inoltre di convertire le eccedenze per applicare la cornice dorata, mantenendo la possibilità di scambiare i pezzi così impreziositi con altri utenti. Tale sistema verrà applicato con effetto retroattivo anche alle carte già presenti nelle collezioni degli utenti.

Ecco il video dedicato all’espansione

Il periodo tra fine aprile e maggio 2026 sarà caratterizzato da una serie di attività a tempo limitato volte a incentivare la partecipazione attiva e lo scambio tra giocatori:

Anniversario e celebrazioni: tra aprile e maggio si terrà un evento speciale per celebrare il primo anno e mezzo dal lancio dell’applicazione, con missioni dedicate all’ottenimento di Zygarde ex.

Supporto ai mazzi: saranno attivate missioni per il recupero di “Mazzi Elite” di tipo Fuoco (inclusi Mega Charizard Y ex e Moltres ex) e collezioni di carte Allenatore con personaggi come May e Cyrus.

Competizioni e Community: all’inizio di maggio è previsto un evento settimanale della community incentrato sugli scambi, seguito da sfide emblema dedicate ad “Aura Pulsante” e battaglie individuali per l’ottenimento di Mega Heracross ex.

L’aggiornamento si concluderà nella seconda metà di maggio con un evento di “pesca misteriosa” che renderà disponibili le carte promozionali di Treecko e Gallade, integrando un sistema di buoni negozio scambiabili per ulteriori contenuti esclusivi. Questa strutturazione degli eventi mira a offrire percorsi di crescita differenziati sia per i giocatori competitivi sia per i collezionisti.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)