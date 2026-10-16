Bancali usati e nuovi
Italia

Pmi in Europa: numeri, investimenti e la sfida delle direttive Ue

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

Bruxelles ha ospitato la presentazione della seconda edizione dell’EU Economic Footprint Study, la ricerca di Philip Morris International sul contributo dell’azienda all’economia europea tra il 2021 e il 2025. L’impatto economico complessivo è di 343 miliardi di euro: 22,3 miliardi spesi presso fornitori europei, 27,4 miliardi investiti nelle attività sul continente e 39,5 miliardi di esportazioni. Sul fronte occupazionale, 164 mila posti di lavoro generati. Marco Hannappel, presidente della Regione Europa di Pmi, ha ricordato che 17 stabilimenti europei su 19 sono già stati convertiti ai prodotti di nuova generazione e che il 99% degli investimenti è destinato a prodotti senza fumo. L’obiettivo è fare dell’Italia un Paese smoke free entro dieci anni. Sul tavolo anche le direttive Ue su accise e prodotti: Pmi chiede tempi adeguati e un approccio basato sui dati, prendendo a modello Italia e Svezia.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Il 24 e il 25 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio

23 Settembre 2022
Ambulanti di Forte dei Marmi

“Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” alla MARINA di SAN NICOLA e al LIDO di TARQUINIA nel week-end del 10 e 11 giugno

7 Giugno 2023

AI, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): “”Deve essere governata dall’intelligenza umana””

12 Ottobre 2026

Via libera dell’Ue alle nozze Ita-Lufthansa con condizioni

3 Luglio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno