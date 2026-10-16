Pmi in Europa: numeri, investimenti e la sfida delle direttive Ue

Bruxelles ha ospitato la presentazione della seconda edizione dell’EU Economic Footprint Study, la ricerca di Philip Morris International sul contributo dell’azienda all’economia europea tra il 2021 e il 2025. L’impatto economico complessivo è di 343 miliardi di euro: 22,3 miliardi spesi presso fornitori europei, 27,4 miliardi investiti nelle attività sul continente e 39,5 miliardi di esportazioni. Sul fronte occupazionale, 164 mila posti di lavoro generati. Marco Hannappel, presidente della Regione Europa di Pmi, ha ricordato che 17 stabilimenti europei su 19 sono già stati convertiti ai prodotti di nuova generazione e che il 99% degli investimenti è destinato a prodotti senza fumo. L’obiettivo è fare dell’Italia un Paese smoke free entro dieci anni. Sul tavolo anche le direttive Ue su accise e prodotti: Pmi chiede tempi adeguati e un approccio basato sui dati, prendendo a modello Italia e Svezia.