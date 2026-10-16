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Melanoma, Massi (Imi): “”digitalizzazione è uno strumento chiave nella diagnosi””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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“La digitalizzazione dei preparati è il primo importante passaggio che consente di applicare algoritmi di intelligenza artificiale. Oggi la biologia molecolare, la digital pathology e l’intelligenza artificiale offrono davvero opportunità senza precedenti”. Così Daniela Massi, presidente Imi, all’apertura del 32esimo Congresso nazionale dell’Intergruppo melanoma italiano a Bologna ricorda anche l’importanza di rendere rimborsabili i “test Ngs per la diagnosi e la prognosi dei tumori melanocitari atipici”.

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