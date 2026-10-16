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Melanoma, Di Giacomo (Imi): “”Servono biomarcatori per superare le resistenze alle terapie””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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“La ricerca, in questo momento, si sta focalizzando su un aspetto importante, cioè cercare di comprendere quei meccanismi che rendono i pazienti resistenti ai trattamenti che abbiamo a disposizione e identificare dei biomarcatori che ci aiutino effettivamente a selezionare meglio i pazienti, a risparmiare tossicità inutili per i pazienti che non ne avranno benefici”. Così Anna Maria Di Giacomo, consigliera dell’Intergruppo Melanoma Italiano, al congresso nazionale Imi di Bologna intervenendo sulle principali direttrici della ricerca sul melanoma.

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