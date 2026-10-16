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Melanoma, De Giorgi (Imi): “”Protezione solare non soltanto al mare””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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“La prevenzione del melanoma si basa sull’eliminazione dei fattori di rischio. Purtroppo, per molti, il fattore rischio principale è l’esposizione solare. Noi sappiamo che l’80% dei melanomi è legato all’esposizione solare. La gente mette ancora la crema solo al mare, non la mette all’aperto, quando fa attività sportiva, quando magari fa attività ludiche, anche quindi non solo sportive, ma anche una classica passeggiata. Sono questi i momenti in cui bisogna proteggersi”. Lo ha detto Vincenzo De Giorgi, segretario dell’Intergruppo Melanoma Italiano, al congresso nazionale Imi di Bologna.

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