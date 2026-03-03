Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ploom e GCDS sfilano insieme durante la Milano Fashion Week

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Marzo 2026
1 minuto di lettura

MILANO (ITALPRESS) – Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, torna a collaborare con GCDS in occasione della Milano Fashion Week, con un sodalizio iniziato in passerella: durante il fashion show GCDS, Ploom ha dialogato con l’universo creativo del brand attraverso accessori esclusivi ad hoc, come “ploom case” realizzata da Giuliano Calza proprio prendendo ispirazione dalla Comma Bag, borsa di riferimento di GCDS.
A seguire, il GCDS 10th Year Anniversary After Party powered by Ploom ha acceso il Palazzo del Ghiaccio di Milano con uno tra gli appuntamenti più attesi del calendario: una notte in cui musica, creatività e socialità hanno celebrato l’energia condivisa dei due brand.
L’atmosfera ha rievocato idealmente quella della Tabaccheria GCDS, il progetto natalizio che aveva segnato il precedente capitolo della collaborazione tra Ploom e il brand. Un takeover urbano capace di trasformare una storica tabaccheria milanese in uno spazio di incontro e sperimentazione.

– news in collaborazione con JTI Italia –
– foto ufficio stampa JTI Italia –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Marzo 2026
1 minuto di lettura
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Zoomarine chiude una stagione ricca di novità e successi

16 Gennaio 2018

Super Bowl Nfl, Chiefs-49ers a Las Vegas 11 febbraio

29 Gennaio 2024

Marina di Ardea, discarica a cielo aperto: la denuncia delle Guardie Ambientali

25 Agosto 2017

Strage di Erba, la criminologa: “Da confessione a riconoscimento, i dubbi sul caso”

11 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno