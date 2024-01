Pistoia, crolla solaio ex convento durante matrimonio: 14 feriti, 4 gravi

(Adnkronos) – E' di quattordici feriti, di cui 4 gravi, il bilancio provvisorio dopo il crollo di un solaio di un ex convento adibito a locale feste, dove era in corso una cerimonia di matrimonio, alla periferia di Pistoia, in località Pontelungo. Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)