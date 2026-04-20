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Quando gioca Sinner a Madrid? Il possibile calendario di Jannik

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner ha sciolto le riserve. Il fuoriclasse azzurro giocherà anche il Masters 1000 di Madrid, che si disputerà sulla terra rossa della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Il numero uno punta a un altro successo in un Masters 1000 per fare la storia, visto che in Spagna potrebbe conquistare il suo quinto titolo consecutivo: mai nessuno prima era riuscito in un’impresa del genere con tornei di questo livello. Giocare in Spagna, inoltre, potrebbe servirgli per guadagnare punti su Alcaraz (infortunato) nel ranking Atp e prendere ancora maggiore confidenza con la terra rossa in vista dei due grandi appuntamenti delle prossime settimane: gli Internazionali di Roma e il Roland Garros a Parigi. 

Quando giocherà Sinner a Madrid? Ecco tutte le possibili date dei match del numero uno nel Masters 1000 spagnolo:  

Secondo turno venerdì 24 o sabato 25 aprile 

Terzo turno domenica 26 o lunedì 27 aprile 

Ottavi di finale martedì 28 aprile 

Quarti di finale mercoledì 29 o giovedì 30 aprile 

Semifinali venerdì 1 maggio 

Finale domenica 3 maggio 

 

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