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Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher punti dalle vespe in casa, interviene il disinfestatore: “Nido enorme”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un grosso nido di vespe germaniche è stato trovato in una parete a casa di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher. I due, dopo essere stati punti più volte anche mentre dormivano, hanno deciso di rivolgersi ad uno specialista per poter risolvere il problema. A raccontare quanto successo è stato proprio Daniel Palmieri, il disinfestatore di Sos Api, già contattato in passato da altri vip tra cui Francesco Totti, che questa volta è stato chiamato dalla coppia.  

“Salvami dalle vespe!”, è stata la richiesta di Diaco all’esperto. “Settimane a convivere con un problema scomodo, in casa vespe che pungono a tutte le ore. La parete era piena, un nido importante”, ha detto lo specialista che ha realizzato un filmato per raccontare l’intervento a casa del conduttore di BellaMa’ e del compagno.  

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