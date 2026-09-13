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Serie A, oggi Sassuolo-Juventus – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, domenica 13 settembre, i bianconeri sono impegnati in trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, a Reggio Emilia. La squadra di Spalletti arriva dal pareggio contro il Milan e anche i neroverdi di Aquilani, nell’ultimo turno di campionato, hanno raccolto un punto (contro il Bologna). Calcio d’inizio alle 20:45.  

Dove vedere Sassuolo-Juve? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

Nella quinta giornata di campionato, il Sassuolo sarà impegnato a Monza venerdì 18 settembre alle 20:45. La Juve ospiterà invece l’Atalanta domenica 20 settembre, alle 18.  

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