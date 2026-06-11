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Pier Silvio Berlusconi: “L’incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Pier Silvio Berlusconi sta “benissimo” dopo il brutto incidente d’auto occorsogli ieri. Lo ha confessato lui stesso sul palco di “Mediaset siamo Noi”, la serata-evento organizzata nel Campus di Cologno Monzese a tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, quando Gerry Scotti gli ha chiesto appunto come stesse. L’ad ha risposto con sincerità: “Sto benissimo. Ieri ho avuto una disavventura. Lo dico onestamente: poteva essere una tragedia. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli si è più forti di prima”, ha detto Pier Silvio, concludendo con un incoraggiamento alla platea di 1.500 collaboratori del gruppo riuniti per l’occasione: “Forza, forza Mediaset. Mediaset siamo noi tutti, voi”. 

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