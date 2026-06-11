Mondiali, oggi Messico-Sudafrica – Diretta

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Iniziano oggi, giovedì 11 giugno, i Mondiali 2026. Ad aprire le danze, dopo la cerimonia inaugurale, sarà Messico-Sudafrica (Gruppo A) – in diretta tv e streaming – allo stadio Azteca di Città del Messico. Un impianto glorioso, quello scelto per il primo match, che ha già ospitato due finali (nel 1970 e nel 1986). Curiosità: le due squadre si affrontarono anche nella partita inaugurale del 2010, proprio in Sudafrica.

Alle 4 italiane Repubblica Ceca-Corea del Sud completerà la prima giornata del gruppo A.

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