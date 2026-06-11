Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Migranti, fonti Viminale: “Cogliere apertura Salis su rimpatri, realizzare un Cpr a Genova”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il ministro Piantedosi sarà presto a Genova per una riunione sulla sicurezza in città. Nell’occasione si affronteranno i temi dell’uso dei taser, del potenziamento della videosorveglianza, del rafforzamento degli organici. Il Viminale, a quanto apprende l’Adnkronos, intende inoltre cogliere ”l’apertura” della sindaca Salis sulla ”necessità di aumentare ulteriormente i rimpatri” e ”per questo si impegnerà perché possa essere trovata una soluzione per realizzare a Genova, in accordo con il Comune e la Regione, un Cpr che consentirà un aumento dei rimpatri degli immigrati irregolari pericolosi”.  

Un obiettivo, sottolineano fonti del Viminale, in linea con le iniziative già avviate a livello nazionale, che dall’inizio della legislatura hanno consentito di raggiungere un incremento dei rimpatri del 40%. 

”Con un Cpr a Genova si potrà fare ancora di più e meglio per quel territorio, così come richiesto peraltro dalla stessa sindaca Salis”, fanno trapelare le stesse fonti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Velletri, Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola

13 Agosto 2018

Milan, prime idee per il dopo-Allegri: per la panchina spunta Iraola

25 Maggio 2026

Marco Conidi: “Altro che rap violento, il folk dell’Orchestraccia riunisce i popoli”

2 Dicembre 2023

Ardea, nota del Comune sulla razionalizzazione degli uffici

15 Ottobre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno