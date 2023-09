Aprilia, dall’11 settembre entra in vigore l’orario invernale della Polizia Locale

Cambia l’orario di servizio della Polizia Locale di Aprilia. Da Lunedì 11 Settembre 2023, in coincidenza con la riapertura delle scuole, tornerà in vigore l’orario invernale.

I turni di servizio degli agenti, come stabilito dalla delibera di giunta n°102 del 28 Giugno 2019, saranno riorganizzati in modo tale da poter garantire la presenza davanti ai plessi scolastici in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.

L’orario prevede infatti turni a copertura del servizio dalle ore 7.30 alle 14.30 per quanto riguarda l’orario mattutino; dalle ore 13.30 alle 20.30 per quanto riguarda l’orario pomeridiano. Il Sabato, vista la presenza del mercato settimanale, gli agenti entreranno in servizio alle ore 7.00 del mattino, assicurando la copertura fino alle 20.30