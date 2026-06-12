Peugeot E-208 GTi, il mito sportivo torna in versione elettrica

(Adnkronos) –

PEUGEOT riporta in vita una delle sigle più iconiche della sua storia. In occasione della 24 Ore di Le Mans 2026, la Casa francese ha svelato la nuova Peugeot E-208 GTi, modello che raccoglie l’eredità di una tradizione iniziata oltre quarant’anni fa con la celebre 205 GTi e che oggi entra nell’era dell’elettrificazione.

La nuova Peugeot E-208 GTi arriva a un anno dalla presentazione del concept che aveva anticipato il ritorno della denominazione GTi. Il riscontro ottenuto da appassionati e clienti ha convinto il marchio a mantenere quasi inalterata la filosofia e l’estetica della show car, trasformandola in una vettura destinata alla produzione.

Progettata dai team di PEUGEOT Design e PEUGEOT Sport, la E-208 GTi punta a conservare gli elementi che hanno reso celebre la sigla GTi: piacere di guida, compattezza, carattere sportivo e una forte personalità stilistica. Il tutto reinterpretato attraverso le tecnologie più moderne e una motorizzazione completamente elettrica.

Il design mantiene un’impostazione sportiva ma raffinata, con dettagli che richiamano la tradizione del marchio senza rinunciare a una forte identità contemporanea. Per celebrare il lancio a Le Mans, PEUGEOT ha presentato tre esemplari nelle colorazioni blu, bianco e rosso, un omaggio alle origini francesi del costruttore.

La nuova arrivata rappresenta anche un passaggio storico per il brand: si tratta infatti della prima GTi 100% elettrica mai realizzata da PEUGEOT. Una scelta che testimonia la volontà della Casa di trasferire il concetto di sportività in una nuova dimensione tecnologica, mantenendo al centro il coinvolgimento del guidatore.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)