OMODA & JAECOO cresce ancora: oltre 75.000 vendite globali a maggio

(Adnkronos) –

OMODA & JAECOO continua la propria fase di espansione registrando a maggio 2026 il miglior risultato mensile della sua storia. A livello globale il costruttore ha consegnato 75.911 veicoli, con una crescita del 188,66% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e il superamento, per la prima volta, della soglia delle 75.000 unità in un singolo mese.

Un contributo determinante al successo di OMODA & JAECOO arriva dalla gamma a nuova energia, composta da modelli elettrici e Super Hybrid, che ha raggiunto quota 51.016 unità consegnate, facendo segnare un incremento del 227,12% su base annua. Un dato che conferma il crescente peso delle motorizzazioni elettrificate all’interno della strategia globale del marchio.

A sostenere il risultato di maggio sono stati soprattutto tre modelli. La Jaecoo 5 si è confermata la più richiesta con 26.335 unità vendute, seguita dalla Jaecoo 7 con 19.405 consegne e dalla Omoda 5 con 19.098 unità. Numeri che testimoniano il consolidamento dell’offerta del gruppo sui principali mercati internazionali.

Il risultato di maggio rappresenta inoltre il naturale proseguimento di un trend positivo iniziato nei mesi precedenti: dopo aver superato le 60.000 unità a marzo e sfiorato le 70.000 ad aprile, il marchio ha ulteriormente accelerato la propria crescita.

Anche il mercato italiano continua a fornire segnali incoraggianti. A maggio OMODA & JAECOO ha immatricolato 4.096 vetture, in aumento del 3,3% rispetto ad aprile, raggiungendo una quota di mercato del 2,70%.

Da gennaio a maggio le immatricolazioni complessive hanno toccato quota 17.314 unità, pari al 2,17% del mercato nazionale. Un risultato ottenuto in un contesto che ha visto il mercato automobilistico italiano registrare una flessione delle immatricolazioni nel mese.

Particolarmente significativa la performance nel canale privati, dove il marchio ha consegnato 2.952 vetture nel solo mese di maggio, con una crescita del 18,2% rispetto ad aprile. La quota di mercato raggiunge così il 3,67%, confermando il crescente interesse dei clienti italiani verso i modelli OMODA & JAECOO.



—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)