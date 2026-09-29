Bancali usati e nuovi
Cronaca

Per il 71% degli italiani la fiducia nel concessionario è fondamentale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Per il 71% degli italiani la fiducia nella concessionaria è fondamentale durante l’acquisto di un’auto. È il dato principale dell’instant survey “Cosa si aspetta il consumatore dal processo di acquisto”,
realizzata da Areté, società di consulenza per il settore automotive. 

La chiarezza è l’aspetto più richiesto: il 64% degli intervistati vuole informazioni comprensibili e condizioni economiche trasparenti, mentre il 41% attribuisce particolare importanza alla trasparenza delle condizioni di acquisto e finanziamento. Quasi sette consumatori su dieci dichiarano che potrebbero rinunciare all’acquisto se prezzi, condizioni e finanziamento non fossero sufficientemente chiari. 

La ricerca conferma il ruolo del digitale nella fase iniziale della scelta: il 42% utilizza i siti delle case automobilistiche come principale fonte di informazione, mentre il 19% si affida al passaparola e un altro 19% consulta riviste e portali specializzati. Il confronto diretto resta però centrale: il 90% degli intervistati visita più di una concessionaria prima di decidere e il 35% ne confronta almeno tre. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

stop-bullismo

Ardea, 14enne presa a pugni dal baby-bullo che denunciò

29 Luglio 2022

La terra dei Roghi . Nettuno – Incendio divampato in pieno centro in un negozio di parrucchiere.Video e foto del rogo.

24 Maggio 2017
vescovo di Acerra

Il vescovo di Acerra, Antonio Di Donna contro il gioco d’azzardo

14 Settembre 2022
Qatar

Al Qatar i Mondiali sono serviti per ribadire la propria potenza

20 Dicembre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno