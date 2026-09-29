Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Nations League, oggi Repubblica Ceca-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Nations League con le partite della seconda giornata. Oggi, martedì 29 settembre, la Repubblica Ceca ospita l’Inghilterra alla Fortuna Arena di Praga in una delle sfide del gruppo C. Entrambe le squadre dovranno riscattarsi dopo un ko all’esordio: i cechi arrivano dalla sconfitta per 2-1 contro la Croazia, mentre la nazionale di Tuchel ha perso al debutto contro i campioni del mondo della Spagna (2-3 il risultato). Ecco orario della partita, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni della partita tra Repubblica Ceca e Inghilterra, in programma oggi, martedì 29 settembre, alle 20:45:  

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Hornicek; Coufal, Hranac, Chaloupek, Slama; Sadilek, Kral; Ambros, Sulc,Radosta; Hlozek . All: Denia 

Inghilterra (4-2-3-1): Trafford; Alexander-Arnold, Konsa, Guehi, Hall; Anderson, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon; Kane . All: Tuchel 

La partita tra Repubblica Ceca e Inghilterra è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Wimbledon, Muchova prima finalista: Gauff battuta 7-6 al 3° set

9 Luglio 2026

Frosinone-Genoa 2-1, vittoria al fotofinish con gol di Monterisi

26 Novembre 2023

Scuola al via, il messaggio dell’ex ministra Azzolina: “Ragazzi, sognate senza paura”

14 Settembre 2026

Bartoli (Lega del Filo d’Oro): “Nel 2025 assistite oltre 1400 persone”

9 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno