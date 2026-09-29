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Nations League, oggi Spagna-Croazia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Spagna. Oggi, martedì 29 settembre, la Nazionale campione del mondo sfida la Croazia capitanata da Luka Modric – in diretta tv e streaming – in casa allo stadio Sanchez Pizjuan di Siviglia, nella seconda giornata di Nations League. Gli uomini del ct Luis De La Fuente hanno esordito vincendo per 3-2 in trasferta contro l’Inghilterra, mentre la Croazia si è imposta per 2-1 in Repubblica Ceca.  

La sfida tra Spagna e Croazia è in programma oggi, martedì 29 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: De la Fuente. 

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic; L Sucic, P Sucic, Mario Pasalic; Budimir. Ct: Bilic. 

La partita tra Spagna e Croazia sarà trasmessa in tv da Sky Sport e in streaming su Now e da Italia 1 in chiaro.  

sport

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura
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Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

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