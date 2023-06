Peejay & Giulia Salemi: dal 9 giugno disponibile il singolo “La stessa di sempre”

La primissima collaborazione tra gli artisti Peejay e Giulia Salemi si intitola “La stessa di sempre” e sarà disponibile a partire dal 9 giugno in tutti i digital store.

Titolo : La stessa di sempre

Artista : Peejay, Giulia Salemi

Produzione : BS

Etichetta : Beat Sound

Distribuzione : ADA Music Italy

Seppur apparentemente distanti per generi musicali, Peejay e Giulia, si ritrovano a duettare in un bellissimo brano da una linea melodica decisamente accattivante e che ti rimane incollata addosso subito dopo il primo ascolto dal titolo “La stessa di sempre”.

Il brano è stato scritto dallo stesso Peejay in collaborazione con il suo produttore Beppe Stanco (che ne ha curato anche la produzione artistica) mentre erano in viaggio da Brescia verso Milano con tanto di chitarra e Iphone per registrare l’idea che da subito sembrava vincente.

Un testo sognante che si appoggia su un beat moderno ma classico avvolto da queste sonorità acustiche che fanno del brano, un brano senza tempo, un brano che non ricerca per forza le tendenze del momento ma punta sul messaggio.

“La stessa di sempre” è un brano pulito, spontaneo. L’adolescenza e l’amore si incontrano e creano scompiglio tra i sentimenti dei protagonisti. Alle mille domande che ci si pone di fronte ai primi problemi di cuore, si risponde sempre con orgoglio, senza dimostrare ciò che effettivamente si prova nascondendo ogni debolezza.

La collaborazione tra i due artisti nasce da un incontro casuale sul web. Giulia, famosissima influencer con all’attivo circa 6 milioni di follower tra i profili Tik Tok e Instagram, si ritrova in un trend di qualche anno fa con un brano di Peejay, “Amore e Psiche”, diventato virale in quel periodo che ha scalato le classifiche di Spotify in compagnia di artisti come Blanco e Mr Rain.

La copertina del singolo è stata realizzata in collaborazione con il noto fotografo milanese OZZO.

Il singolo è stato realizzato in collaborazione con Orangle Records.