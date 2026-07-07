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Pedersen vince la 4^ tappa, Traeen nuova maglia gialla al Tour

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
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FOIX (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mads Pedersen vince di prepotenza la quarta tappa del Tour de France 2026, la Carcassone – Foix di 181,9 km. Il corridore della Lidl-Trek si inserisce nella fuga di giornata e centra l’obiettivo, portando a casa il successo in una frazione perfetta per le sue caratteristiche. Il danese, che con la terza affermazione al Tour si prende anche la maglia verde, precede sul traguardo lo statunitense Quinn Simmons (Lidl-Trek) e lo spagnolo Raul Garcia Pierna (Movistar). Il norvegese Torstein Traeen (Uno-X Mobility), invece, sfila la maglia gialla a Tadej Pogacar (UAE Emirates) e diventa il nuovo leader della classifica generale. Lo sloveno, insieme al gruppo dei migliori, lascia andare la fuga e arriva al traguardo con 13′ di ritardo. Domani andrà in scena la quinta tappa, la De Lannemezan – Pau di 158,3 km.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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