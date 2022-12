Pavia: Marco Lodola dona 33 sculture luminose all’Irccs

A Pavia la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo, ha ricevuto in regalo 33 sculture luminose dell’artista pavese Marco Lodola e ha deciso di condividerle con i pazienti e i visitatori allestendo un’installazione che resta nel tempo.

Da oggi chi vá al Padiglione Dea e al reparto di senologia, potrà ammirare le splendide e luminose figure femminili di Marco Lodola.

Lodola, è noto in tutto il mondo per le sue coloratissime sculture luminose. Da sempre collabora con prestigiosi brand del mondo della moda e del design, ha installato le sue opere in scenografie mozzafiato, esponendo nei musei più famosi del mondo, ha collaborato con musicisti (l’ultimo è Ligabue) e realizzato copertine di album (Max Pezzali, gli 883 e Ron, solo per citarne alcuni). Le sue opere hanno illuminato le pareti della città di Doha durante i Mondiali di Calcio.

«Il Policlinico ha ricevuto in dono 33 bellissime opere di Marco Lodola e abbiamo pensato di donarle a nostra volta ai pavesi e non solo, allestendo una installazione che rimarrà in alcuni punti di maggior accesso, o ben si sposano con il tema delle sculture – commenta Alessandro Venturi, presidente della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo -. Ci tengo a ringraziare chi ha pensato al nostro Istituto per questa donazione, che rientra appieno nel nostro modo di intendere il servizio di cura della salute: l’Ospedale come luogo di cura, assistenza, ricerca e formazione, attento anche a rendere gli ambienti più gradevoli».

