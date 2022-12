Capodanno con l’Orchestra Sinfonica  di Latina diretta dal M° Simone Genuini

Concerto di Capodanno con l’Orchestra Sinfonica di Latina domenica 1° gennaio 2023 alle ore 19.00 al Teatro Moderno di Latina in via Sisto V. Il Concerto di Capodanno, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” vede il patrocinio della Provincia di Latina, l’adesione delle più prestigiose associazioni di promozione culturale: Club per l’Unesco di Latina, Lions Club Latina Host, Soroptimist International Club di Latina, Inner Wheel Club di Latina, Rotary Club Latina, l’Associazione Socio Culturale Campana ed il supporto di alcuni noti imprenditori locali. «Torniamo ad aprire il nuovo anno con un’infinità di speranze e sogni, l’orchestra sinfonica, con tutti musicisti latinensi, è un vanto per la città che finalmente comincia ad avere un’identità indipendente dalle sue molteplici origini – ha affermato il direttore artistico de I Giovani Filarmonici Stefania Cimino – il nostro intento è regalare alla città una tradizione e con il nostro impegno e quello di Redi Medica, Ottica Davoli, Gioielli Flori e Benvenuti Arredamenti, che ci aiutano a sostenere le spese, ci stiamo riuscendo». Il vasto repertorio, tipico del capodanno, dai valzer alle celebri arie tratte dalle opere più famose di Mozart, Rossini, e Strauss, vede la partecipazione straordinaria del mezzosoprano Eleonora Cipolla e del tenore Paolo Mascari. «L’Orchestra Sinfonica di Latina nasce con lo scopo di ospitare, in qualità di special guest, i musicisti della provincia, che brillano nel firmamento della musica internazionale e, farli esibire durante una stagione di concerti – ha proseguito la Cimino – il sogno sarebbe poter avere uno spazio nel nostro teatro che ci sembra il palcoscenico più adatto all’ Orchestra Sinfonica della città, speravamo di realizzarlo quest’anno ma, evidentemente, dobbiamo pazientare ancora». Concerto di Capodanno 2023, un evento da non perdere, un regalo per la nostra città, che vede esibirsi i professionisti della nostra provincia con la magistrale direzione del M° Simone Genuini; la serata sarà presentata dalla giornalista Dina Tomezzoli.

Info e prenotazioni 327 29 18 739