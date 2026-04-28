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Pavia, cadavere di una ragazza trovato nei campi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Il cadavere di una ragazza è stato ritrovato questa mattina in un campo a Cecima, in provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale e il medico legale, che ha terminato l’ispezione del corpo. Così come sono conclusi i rilievi dei militari nel luogo del ritrovamento. Al momento – a quanto si apprende – gli investigatori non escludono nessuna pista, dall’incidente all’omicidio. 

Della ragazza, che è stata identificata, si erano perse le tracce da qualche giorno. La scomparsa era stata denunciata alla fine della scorsa settimana. ﻿ 

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