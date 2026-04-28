Trump: “Mia madre aveva una cotta per Carlo”. L’imbarazzo del re alla Casa Bianca

(Adnkronos) – “Mia madre aveva una cotta per il giovane Carlo. Diceva ‘guarda quant’è carino’…”. Donald Trump, alla Casa Bianca, regala un aneddoto per impreziosire l’evento in omaggio di Re Carlo e della Regina Camilla. Le parole del presidente degli Stati Uniti scatenano le risate della platea di ospiti. Carlo reagisce con un sorriso tra imbarazzo e perplessità.

“Ogni volta che la Regina partecipava a una cerimonia, mia madre era incollata alla televisione e diceva ‘Guarda Donald, guarda quanto è bello'”, racconta Trump. “Amava davvero la famiglia… ma ricordo anche molto chiaramente che diceva: ‘Charles… è così carino… mia madre aveva una cotta per Charles. Ci credete?'”.

“Mia madre è nata in Scozia, è venuta in America quando aveva 19 anni e ha conosciuto mio padre, Fred. Lei e mio padre sono stati sposati per 63 anni”, dice Trump prima di rivolgersi alla First Lady, Melania: “E’ un record che noi non riusciremo a raggiungere, cara. Mi spiace”, dice il 79enne presidente alla moglie. “Non andrà così. Andremo alla grande, ma non riusciremo a fare una cosa del genere”. E giù risate.

Trump si concede battute in abbondanza. “Che splendida giornata britannica!”, esordisce accogliendo i reali in un martedì uggioso. L’umorismo di Trump fa sorridere anche la delegazione statunitense presente alla cerimonia, che comprende il vicepresidente JD Vance e sua moglie Usha Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario al Commercio Howard Lutnick, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il capo di gabinetto della Casa Bianca Susie Wiles, tra gli altri.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)