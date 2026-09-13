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Paura a Roma, nuda e armata di coltello minaccia passante: bloccata con taser e portata in ospedale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Completamente nuda e armata di coltello, ha seminato il panico in via della Farnesina, a Ponte Milvio. Dopo aver minacciato un passante, si è nascosta in un palazzo dove è stata raggiunta e bloccata dai poliziotti con un taser.  

E’ successo poco fa. La donna, 38enne cubana e incensurata, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri. Nessuna persona è rimasta ferita. 

cronaca

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
Meno di un minuto
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Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

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