MotoGp, a San Marino cade Bezzecchi e Marquez vola in testa al Mondiale: ordine arrivo e classifica piloti

(Adnkronos) –

Marc Marquez trionfa a Misano e riapre la corsa al titolo mondiale oggi, domenica 13 settembre. Il pilota Ducati conquista la vittoria davanti al fratello Alex Marquez e a Pedro Acosta, completando un podio tutto spagnolo a San Marino.

Quarto posto per Fermin Aldeguer, mentre Jorge Martin chiude quinto e viene così agganciato in vetta alla classifica iridata. Gara da dimenticare invece per Marco Bezzecchi: il pilota Aprilia, scattato dalla pole e subito al comando, è scivolato già nel primo giro, vedendo sfumare immediatamente la possibilità di conquistare punti pesanti. Tra i ritirati anche Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Alex Rins, Diogo Moreira, Joan Mir e Jack Miller. Con il successo di oggi, Marc Marquez raggiunge Jorge Martin a quota 274 punti in testa

Ecco l’ordine di arrivo del Gp di san Marino:

1 M. Marquez Ducati 27



2 A. Marquez Ducati 27 +0.657

3 P. Acosta KTM 27 +2.326

4 F. Aldeguer Ducati 27 +6.027

5 J. Martin Aprilia 27 +14.021

6 R. Fernandez Aprilia 27 +18.252

7 F. Di Giannantonio Ducati 27 +20.581

8 E. Bastianini KTM 27 +20.858

9 L. Marini Yamaha 27 +22.911

10 F. Quartararo Yamaha 27 +23.229

11 B. Binder KTM 27 +23.905

12 T. Razgatlioglu Yamaha 27 +28.031

13 F. Morbidelli Ducati 27 +28.297

14 P. Espargaró KTM 27 +31.792

15 J. Zarco Honda 23 RIT. – Caduta

16 A. Rins Yamaha 17 RIT. – Problemi tecnici

17 J. Mir Honda 6 RIT. – Problemi fisici

18 F. Bagnaia Ducati 5 RIT. – Caduta

19 D. Moreira Honda 2 RIT. – Caduta

20 J. Miller Yamaha 1 RIT. – Caduta

21 M. Bezzecchi Aprilia 0 RIT. – Caduta

Ecco la classifica piloti aggiornata:

1. Jorge Martin – Aprilia – 274 punti



2. Marc Marquez – Ducati – 274 punti



3. Marco Bezzecchi – Aprilia – 241 punti



4. Fabio Di Giannantonio – Ducati – 223 punti

5. Pedro Acosta – KTM – 209 punti

6. Ai Ogura – Aprilia – 203 punti

7. Raul Fernandez – Aprilia – 199 punti

8. Alex Marquez – Ducati – 153 punti

9. Francesco Bagnaia – Ducati – 143 punti

10. Fermin Aldeguer – Ducati – 105 punti

11. Luca Marini – Honda – 96 punti

12. Enea Bastianini – KTM – 92 punti

13. Brad Binder – KTM – 83 punti

14. Diogo Moreira – Honda – 64 punti

15. Fabio Quartararo – Yamaha – 61 punti

16. Franco Morbidelli – Ducati – 56 punti

17. Johann Zarco – Honda – 36 punti

18. Joan Mir – Honda – 33 punti

19. Jack Miller – Yamaha – 28 punti

20. Alex Rins – Yamaha – 24 punti

21. Toprak Razgatlioglu – Yamaha – 18 punti

22. Maverick Viñales – KTM – 10 punti

23. Iker Lecuona – Ducati – 9 punti

24. Augusto Fernandez – Yamaha – 6 punti

25. Pol Espargarò – KTM – 5 punti

26. Cal Crutchlow – Honda – 0 punti

27. Jonas Folger – KTM – 0 punti

28. Michele Pirro – Ducati – 0 punti

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