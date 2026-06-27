Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cultura, Giuli: “Sterilizzati tagli per luoghi memoria, confidiamo in legge bilancio”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il sottosegretario Lucia Borgonzoni ha firmato ieri il decreto compensativo che consente di sterilizzare, già a decorrere dall’anno in corso, le riduzioni operate con il ‘decreto bollette’, nell’ambito delle misure volte a calmierare gli effetti della crisi energetica dovuta all’instabilità geopolitica in Medio Oriente”. Lo ha precisato, interpellato dall’Adnkronos in relazione al Fondo di sostegno ai luoghi della memoria, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.  

“Si tratta di un intervento urgente, attivato mediante un fondo straordinario di competenza del ministro, per impegnare le risorse necessarie a garantire la piena operatività di tutti i luoghi della memoria”, sottolinea Giuli, che aggiunge: “Inoltre, attraverso la prossima legge di bilancio, confidiamo che i finanziamenti possano essere al centro di una volontà concorde per tornare allo status quo ante”.  

“La tutela dei luoghi della memoria e delle loro attività, ordinarie e straordinarie, costituisce un impegno prioritario ed è parte essenziale della missione del MiC”, conclude il ministro. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Firema lavoratori

L’ONA a tutela di 70 lavoratori FIREMA discriminati da INPS

16 Luglio 2020

Inter-Verona, fallo di Bastoni e audio Var: “Ma fischia!”

12 Gennaio 2024

Spazio, Parmitano: “Non rinuncio ai miei sogni e non metto limite al possibile”

10 Giugno 2026

Saviano: “Salvini vuole querelarmi di nuovo, non può farlo”

26 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno