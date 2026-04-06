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Pasquetta, storia e tradizioni: cosa si festeggia oggi 6 aprile

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Oggi, lunedì 6 aprile, in Italia si celebra la Pasquetta, solitamente passando la giornata all’aria aperta in famiglia o con gli amici. Ma perché il lunedì dopo la Pasqua è un giorno festivo? Cosa si celebra? 

La Pasquetta è una ricorrenza cristiana e ufficialmente si chiama ‘Lunedì dell’Angelo’ perché in questa giornata si ricorda l’apparizione dell’Angelo alle donne che erano andate a visitare Gesù nel sepolcro, alle quali questi annuncia con gioia l’avvenuta Resurrezione. 

Questo episodio è alla base della celebrazione liturgica del lunedì successivo alla Pasqua, che invita i fedeli alla riflessione e alla condivisione. 

Col passare del tempo, la Pasquetta ha anche assunto un carattere laico e conviviale ed è diventata sinonimo di libertà, svago e contatto con la natura. È usanza infatti trascorrere questa giornata all’aperto facendo una gita ‘fuori porta’ oppure organizzando un picnic in campagna, un pranzo al mare, una grigliata con gli amici o un’escursione in montagna. 

Anche questa tradizione ha origini cristiane. Per ricordare l’apparizione di Gesù risorto ai discepoli in cammino verso Emmaus, un villaggio poco fuori Gerusalemme, col tempo divenne tradizione compiere uno spostamento simbolico oltre le mura cittadine, spesso per visitare parenti e amici lontani. Inoltre, la Pasqua all’epoca segnava delle restrizioni legate ai lunghi spostamenti durante la Quaresima. 

La data della Pasquetta cade sempre il lunedì seguente alla Pasqua e, quindi proprio come la Pasqua, cambia ogni anno. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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