Ascolti tv, ‘Terra amara’ vince il prime time. Fazio terzo con il 9,6% di share

(Adnkronos) –

Canale 5 ha vinto il prime time di ieri sera con 'Terra Amara' che ha ottenuto 2.882.000 telespettatori e uno share del 15,66%. Secondo gradino del podio per Rai1 che ha proposto la replica della puntata 'Il campo del vasaio' del 'Il Commissario Montalbano' vista da 2.628.000 telespettatori pari a uno share del 14,73%. Terzo posto per 'Che Tempo che fa' che sul Nove ha totalizzato 1.922.000 telespettatori e uno share del 9,58%.

Fuori dal podio su Rai3 'Report' ha interessato 1.703.000 telespettatori (share del 9%) mentre su Italia1 il film 'Wonder Woman 1984' ha realizzato 1.202.000 telespettatori e uno share del 7,19%. Su Rai2 il programma '9-1-1' è stato seguito da 768.000 telespettatori (3,78%) mentre '9-1-1 Lone Star' ne ha avuti 805.000 (4,24% di share). Su Retequattro 'Zona Bianca' è stata seguita da 593.000 telespettatori (share del 4,21%) mentre su Tv8 'Petra' ha registrato 498.000 telespettatori e uno share del 2,7%. Chiude gli ascolti del prime time La7 con il film 'Il momento di uccidere' che ha ottenuto 431.000 telespettatori e uno share del 2,69%. Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Affari Tuoi' ha conquistato 5.068.000 e uno share del 24,8% mentre su Canale 5 'Paperissima Sprint' è stata seguita da 2.975.000 telespettatori (share del 14,51%). Nella fascia preserale, invece, 'L'Eredità' in onda su Rai1 ha interessato 4.499.000 telespettatori arrivando a uno share del 25,1% mentre su Canale5 'Avanti un altro! Weekend' ha interessato 3.552.000 telespettatori (share del 20,41%). Nel complesso, la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset più TgCom24 ha visto nell'intera giornata, la Rai al 29,4% di share con 2.793.000 telespettatori contro il 25,5% di share e i 2.429.000 telespettatori di Mediaset e , in prima serata, la Rai al 30,5% di share con 6.082.000 telespettatori contro il 24,3% di share e i 4.839.000 telespettatori di Mediaset. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

