Parchi, Cigarini: “Nuovi investimenti e attrazioni, Cinecittà World nel 2024 triplica”

(Adnkronos) – "Il progetto di Cinecittà World cresce, da parco tematico a resort con tre parchi. In particolare su Cinecittà world l'investimento da un milione e mezzo di euro per il nuovo Palastudio e lo sviluppo di nuovi spettacoli e nuove aree a tema. Su Roma World, il secondo parco, il parco dedicato all'Antica Roma, oltre all'assetto iniziale, l'investimento di circa mezzo milione di euro per il nuovo spettacolo serale 'Roma on fire' che debutterà dal 1° giugno 2024. E poi un piano da 80 milioni di euro per andare a costruire la Roma imperiale e poi l'intero Impero su un'estensione complessiva da 70 ettari. Su Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà, un investimento da un due milioni e mezzo di euro. Una prima fase aperta come parco stand alone da 1° giugno di quest'anno con il completamento del parco entro l'estate del 2025. I tre parchi, tre mondi divertenti e coinvolgenti per gli ospiti, saranno tutti accessibili con un unico biglietto". Così, con Adnkronos/Labitalia, Stefano Cigarini, ad di Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv di Roma sui progetti per i prossimi mesi. E intanto fino al 25 febbraio il Parco si colora di festa con il nuovo Villaggio di Carnevale: un’apertura e un prezzo speciali (10 euro e la possibilità di tornare gratis al Parco entro il 31 marzo) per celebrare il Carnevale e sentirsi i protagonisti di un film. L’apertura completa di Cinecittà World sarà invece sabato 2 marzo, quando il sipario rosso si aprirà sulle 6 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio) con 40 attrazioni e 6 spettacoli live al giorno. Tra le novità della stagione lo spettacolo NoGravity, ideato e diretto da Emiliano Pellisari, che porta in scena i più grandi duelli della storia del cinema, da Star Wars a Spiderman, passando per Avengers, Frozen e Harry Potter: uno show ipnotico in cui i danzatori-acrobati mettono in piedi architetture in grado di lasciare a bocca aperta. E per la data di apertura il Parco è alla ricerca di 200 nuove figure da inserire per la nuova stagione: l’appuntamento è al 'Job talent day' il 17 febbraio. Cinecittà World ha chiuso il 2023 con il suo miglior risultato (Ebitda +77%; Ebitdar +21%), è al suo sesto anno di crescita consecutivo (dal 2017) ed è il 1° Parco tematico del centro Italia e 4° del Belpaese, grande attrattore turistico del Lazio e della Capitale con oltre mezzo milione di visitatori l’anno. Il calendario 2024 degli eventi di Cinecittà World riparte con tante novità: oltre 100 manifestazioni in palinsesto come concerti, serate, anteprime cinematografiche, kermesse di danza internazionali, convention, congressi e sport nei teatri del Parco e nel nuovissimo Palastudio inaugurato a Natale. Tra i più rilevanti della stagione: dal 17 al 25 febbraio Cinecom, il festival dei Cosplay, in collaborazione con Avenger Academy, il Dj Set di Lee Ryan e Simon Webbe dei Blue, storica boy band degli anni 2000, la grande festa dello sport 11-12 maggio Roma Sport Experience, i contest di danza internazionali come Rome Dance Competition (27-28 Aprile), con giurati del calibro di Raffaele Paganini, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Anbeta, Dance Italy Rome organizzato da MPS (4-5 maggio), Salsa & Bachata World Competition (7-9 giugno), i concerti, come quello dei Gemelli Diversi (25 maggio). L’estate esplode con il Cartoon Fest (14-15 giugno), la 7° edizione di Stelle di Fuoco, campionato italiano dei fuochi d’artificio e l’8° edizione di Viva l’Italia, il più grande evento interforze in un parco divertimenti. Durante l’anno il Parco si vestirà a festa per i mesi tematici: aprile sarà il mese dei gonfiabili, ad agosto il 1°Summer Halloween Festival, ottobre il mese di Halloween proseguendo con la magia del Natale nei mesi di novembre e dicembre, la festa di Capodanno più grande d’Italia e la Befana che il 6 gennaio 2025 chiuderà la stagione di Cinecittà World. Dopo il grande successo dello scorso anno, venerdì 22 marzo riaprono anche le porte di Roma World,il Parco a tema dedicato all’Antica Roma dove vivere una giornata da antico romano assaporandone usi e costumi. L’experience park offre attività uniche nel suo genere: in uno scenario bucolico immerso nella natura, tutti possono diventare gladiatore per un giorno, viaggiare indietro nel tempo di 2000 anni, pernottare nell’accampamento come un vero legionario, provando un buon pranzo o cena romana nella Taberna dopo un giro di shopping nell’antico mercato. Oltre agli spettacoli dei gladiatori e allo show di falconeria la grande novità 2024 è 'Roma On Fire', lo spettacolare show serale realizzato nella maestosa cornice del set cinematografico del kolossal Ben Hur che immergerà gli ospiti nella grande storia di Roma. La gloria dell’Impero Romano, le gesta dei gladiatori e dei legionari riecheggeranno in uno spettacolo dal vivo ricco di azione, passione ed effetti speciali. Ma il divertimento non finisce qui. Il 1° giugno apre infatti Aqua World. Il nuovo parco acquatico di Cinecittà World si presenta nella sua veste rinnovata come parco a sé stante, con un’entrata indipendente e un biglietto dedicato, per chi ha voglia di prendere il sole tra spiagge di sabbia, a bordo della Cinepiscina, lasciandosi trasportare dal fiume lento Paradiso, e alternando il relax alle emozioni forti offerte dal nuovo complesso dei nuovi grandi scivoli mozzafiato Vortex e Boomerang. —lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)

