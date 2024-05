‘Panic Room’: Stillpani svela il cuore del suo album d’esordio

“Panic Room” di Stillpani è un album che esplora un viaggio interiore attraverso otto tracce, ognuna dedicata a un tema specifico, dal desiderio di libertà alla malinconia, dall’amore alle serate con gli amici, fino alla denuncia sociale e ai ricordi d’infanzia. Ispirato al concetto di una stanza sicura, o panic room, l’album si propone come rifugio emotivo, dove affrontare e elaborare le proprie tempeste interne. Con un mix di introspezione e critica sociale, “Panic Room” offre un’esperienza musicale intensa e personale, che riecheggia profondamente nell’ascoltatore.

Ciao, benvenuto sulle pagine de L’Eco del Litorale. Chi o cosa ti ispira nel fare musica?

Ciao, grazie per avermi invitato e per la possibilità. La mia voglia di rivalsa sicuramente è il motore che mi spinge a continuare e a migliorare brano dopo brano.

Qual è la canzone che ha segnato il tuo percorso artistico?

Non c’è una canzone in particolare, ho sempre avuto un grande bisogno di esprimermi e raccontarsi attraverso la scrittura. Le esperienze che ho maturato nel tempo insieme agli ascolti che mi hanno accompagnato hanno fatto il resto.

Qual è il tuo processo di scrittura?

Di solito mi chiudo in una stanza, cuffiette alle orecchie, senza musica e butto giù le mie idee.

Hai avuto momenti di sconforto o ripensamento sul tuo percorso artistico? Quali sono le difficoltà che hai dovuto affrontare?

Il percorso fino ad ora non è stato affatto facile, nel 2022 pensavo di mollare tutto, mi sentivo abbandonato e senza più stimoli. Fortunatamente ne sono uscito e grazie alla fiducia che mi viene riposta in me sono qui a presentare il mio album e a scriverne uno nuovo.

Da poco è uscito il tuo nuovo disco. Quali emozioni stai vivendo in questa fase?

Sono ovviamente contentissimo di aver messo alla luce questo ‘’figlio’’, ho ovviamente una grande pressione addosso perchè voglio far entrare sempre più gente dentro il mio mondo.

Come è nata l’idea di questo album?

Nasce nel 2021, proprio dalla title track ‘’Panic Room’’, mi piaceva il concept della stanza e della voglia di andare avanti sempre nonostante le difficoltà.

Cosa dobbiamo aspettarci in futuro dalle tue prossime produzioni?

Tanta tanta sperimentazione.